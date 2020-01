Biathlon EN DIRECT: On est reparti pour la baston entre Fourcade et Boe... La mass start à suivre en live à partir de 12h00

On savait bien que ça n'allait pas durer. Intouchables en l'absence de Johannes Boe début janvier, Martin Fourcade - et les Bleus en général - sont à nouveau soumis à rude épreuve avec le retour du Norvégien ce week-end à Pokljuka. Boe a montré sur l'individuel de jeudi et le relais mixte d'hier qu'il était toujours intrinséquement le meilleur biathlète du circuit. Mais tout reste possible sur une course à la bagarre, et on a très hâte de voir ce que la mass start du jour va nous offrir. Fourcade, Fillon Maillet et Desthieux occupent toujours à l'heure actuelle les trois premières places du classement général de la Coupe du monde. Allez viens, Johannes.

>> Rendez-vous sur les (douze) coups de midi pour suivre la course tous ensemble...