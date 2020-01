Fabien Claude a terminé sur le podium de l'individuel en Slovénie. — Christof STACHE / AFP

C’est une information sidérante, que l’on a découverte à la toute fin de la course individuelle de Pokljuka en Slovénie, alors qu’on se félicitait de la performance incroyable de Fabien Claude, auteur de son premier podium en Coupe du monde derrière Johannes Boe et Martin Fourcade. Le père du Vosgien, Gilles Claude, un artisan menuisier de 58 ans (aussi papa de Florent, 35e de la course en Slovénie) fait partie des cinq personnes disparues dans l’accident de motoneige au Québec mardi soir, quand la glace a cédé sous le poids des engins dans cette région très inhospitalière.

💬 Fabien Claude dédie sa 3e place et le premier podium de sa carrière à son père : « Je suis content de lui rendre hommage de cette façon, ce podium c'est pour lui »#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/GEVEtZEAcM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 23, 2020

Les deux frères étaient au courant depuis la veille, mais ils ont tout de même choisi de s’aligner au départ, avec bonheur, puisque Fabien a signé la meilleure performance de sa jeune carrière. « J’avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir. Je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Ce podium il est pour lui, je suis sûr qu’il est fier de nous où il est », a-t-il confié à la chaîne l’Equipe, évidemment très ému. Son frère Florent aussi a pu articuler quelques mots ​ : « C’était important pour nous de partir, de faire du mieux possible pour lui rendre un dernier hommage ».

Accident au Québec : le père du biathlète Fabien Claude parmi les disparushttps://t.co/tasMG5bu5r — Gerard.lambert (@Teugna) January 23, 2020

Au courant du drame, comme tout le staff des Bleus, Fourcade a eu une grosse pensée pour ses deux potes après la course : « Ce serait mentir de savoir qu’il ferait cette performance, mais au-delà du sport, c’est l’aventure humaine qui est importante. Je suis fier de Fabien, de l’équipe, on réalise tous une belle course, on avait à cœur de faire ça pour eux, pour leur famille. C’est sûr que tout le monde est fier de lui. C’était pas facile de prendre le départ aujourd’hui ».