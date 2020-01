Roger Federer, 3e mondial, s’est qualifié mercredi pour le 3e tour de l’Open d’Australie en écartant 6-1, 6-4, 6-1 le Serbe Filip Krajinovic (41e), affaibli par une douleur au coude droit. Federer, qui jouait son deuxième match de la saison, n’a été légèrement menacé qu’au 2e set lorsqu’il a perdu sa mise en jeu. Mais il a débreaké dans la foulée et a bouclé le match sans le moindre accroc.

Les conditions météorologiques lundi ont fait que si Federer avait pu jouer sous le toit de la Rod Laver Arena, Krajinovic avait dû, lui, jouer son premier tour mardi et il avait mis près de quatre heures pour se qualifier en cinq sets avant de rejouer dans la foulée sans journée de repos. « J’y ai un peu pensé (à la fin du match), c’est vrai et j’ai trouvé que ce n’était pas juste », a reconnu Federer, pas touché par ce genre de problèmes d’agenda.

