Le Lyon dans le O, il vous dit rien? — Capture

Le logo de l’OL s’invite dans la campagne municipale lyonnaise, un peu à son insu d’ailleurs. Le service juridique du club a moyennement apprécié le slogan de campagne de la candidate RN à la mairie lyonnaise, Agnès Marion : « pour l’amour de Lyon ». Sur le fond, rien de méchant. La forme, elle, est plus discutable. Un lion rappelant celui du logo de l’OL siège dans la lettre « o ».

Esprit d’apaisement et lion héraldique

La Tribune de Lyon a contacté le service juridique de l’OL, qui dit lui-même avoir contacté les équipes d’Agnès Marion pour mettre les choses au clair et les exhorter à « ne plus utiliser les signes distinctifs » du club, qui a déposé le logo. La candidate RN, qui avait commencé à faire imprimer les affiches, reconnaît qu’il s’agit là d’un « contretemps » dans sa campagne mais compte néanmoins accéder à la requête du club lyonnais. « Dans un esprit d’apaisement et de concorde, nous changeons notre logo de campagne dès à présent et souhaitons au club de continuer à nous faire rêver », a-t-elle tempéré dans des propos relayés par Le Figaro.

Elle se défend tout de même d’avoir voulu plagier le club : « ce lion est utilisé en héraldique depuis le Moyen Âge ».