14 h : Hello m’sieurs dames, et bienvenue sur 20 Minutes pour ASSE-FC Nantes, une affiche qui a toujours un petit parfum particulier pour les amateurs de football du siècle précédent. Allez, coucou à vous aussi les jeunes, on va donc prendre place cet aprem dans un Chaudron qui va comme malheureusement trop souvent sonner creux à 15 heures, au coup d’envoi. La raison ? L’improbable feu d’artifice lancé par le kop nord pour conclure le match entre les Verts et le PSG, qui a comme prévu été lourdement sanctionné par la commission de discipline. Depuis la tribune de presse, on va donc pouvoir vous indiquer les amabilités que balancera Wahbi Khazri au corps arbitral ou les consignes de tiki-taka de Christian Gourcouff en direction de sa défense centrale. Bon, on ne va pas se mentir, ça ne s’annonce pas comme le rendez-vous Ligue 1 le plus funky de la saison dans ce contexte. Mais comptez sur nous pour tenter d’adoucir l’ambiance dans le Forez, chers 20 Minutos. Allez, on se retrouve à partir de 14h45 par ici pour décortiquer les compos, avec sans doute pas mal de changements à Sainté par rapport au onze balayé il y a quatre jours au Parc des Princes (6-1). Et pour une fois, il ne devrait pas y avoir des masses de bouchons à même de nous retarder autour du stade Geoffroy-Guichard.