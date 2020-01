Renaud Emond. — VIRGINIE LEFOUR/Belga/Sipa USA/SIPA

Le FC Nantes tient son avant-centre. Et le club nantais, dont le recrutement est géré par l’agent Mogi Bayat, exploite encore la filière belge ou du championnat belge (Gillet, Kayembe, El Ghanassy, Coulibaly etc.). Selon Ouest-France, l’attaquant du Standard de Liège Renaud Emond (28 ans) est attendu ce mardi soir à la Jonelière. Il doit passer la visite médicale assez vite. Si tout se passe bien, il doit signer dans la foulée un contrat de deux ans et demi. L'objectif est qu'il soit qualifié et prêt pour la rencontre de Ligue 1 de dimanche à Saint-Etienne. Il palliera ainsi l'absence très probable pour blessure de Coulibaly.

L’indemnité de transfert tourne autour de 3 à 4 millions d’euros alors qu’il restait un an et demi de contrat au joueur. Toutes ces informations ont été confirmées à 20 Minutes du côté belge…

Renaud Emond, un vrai renard des surfaces

En Belgique, Renaud Emond est considéré comme un vrai joueur de surface de réparation. On lui reproche parfois son manque de technique, mais pas sa générosité. Il a inscrit 37 buts lors des deux dernières saisons en Belgique et réalisé 11 passes décisives. Cette saison, en 14 matchs, il a marqué 7 buts.

La piste de l’attaquant de Saint-Trond Yohan Boli serait, quant à elle, totalement morte, indique une source belge à 20 Minutes.

Le FC Nantes, qui avait fait du latéral droit Dimitri Foulquier une priorité (il a finalement signé à Grenade), cherche toujours à renforcer sa défense.