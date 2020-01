Les joueurs de Linas-Montlhéry ont bien résisté pendant une mi-temps au PSG. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Comme prévu, la différence était trop grand entre les pensionnaires de Régionale 1 (6e division au niveau national) de LInas-Montlhéry et les stars du PSG, même s’il s’agissait vraiment d’une équipe bis alignée par Tuchel, sans Mbappé, Neymar, Icardi, ou Verratti. Mais en dépit du score lourd en apparence (0-6), les amateurs de l’Essonne ont rivalisé par instants, ratant le penalty qui aurait pu les amener à 1-1 à la pause, avant de s'effondrer physiquement à l'heure de jeu (0-6).

Nasser Al-Khelaïfi a invité l’effectif de Linas-Montlhéry au Parc des Princes le 29 fevrier pour assister à PSG-Dijon, a annoncé Stéphane Cabrelli, l’entraîneur du club essonais. pic.twitter.com/4Om9onhnDt — Actu Foot (@ActuFoot_) January 5, 2020

« C’était impressionnant de jouer contre une équipe de stars. Même s’il n’y avait pas tout le monde, on a vu la différence et senti le fossé entre eux et nous, a reconnu le capitaine linois Johan Rocca. On les a regardés dans les yeux, mais on souffrait. C’est dur physiquement, tactiquement, techniquement. Tout ce qu’ils font, c’est juste. Avec le penalty raté, c'était dur mentalement de rentrer à la mi-temps à 2-0​ alors qu’on aurait pu faire 1-1. Après, le match, on l’aurait perdu, on ne va pas se mentir. Bravo au PSG, ils nous ont respectés. On a pris beaucoup de plaisir ». Comme Cavani et Sarabia, habitués au banc de touche et auteurs d’un doublé chacun pour la première sortie parisienne de l’année.