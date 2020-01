EN DIRECT Linas-Montlhéry – PSG : Cavani s'offre (enfin) un doublé après avoir beaucoup raté

20h30: Alors je vous préviens, pour ce match qui ne doit être qu'une formalité, Tuchel a choisi une équipe qui ne figure même pas dans l'alphabet. Cavani est titulaire et capitaine, c'est vous dire. Herrera sort du placard à blessure, Rico remplace Navas, et on observera avec attention le titi Aouchiche au milieu.