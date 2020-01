Mercato EN DIRECT: Rabiot inclus dans un deal pour faire revenir Pogba à la Juve?.. Eriksen vers l'Inter...

11h45: Salut les mercatix. Je vous vois venir d'ici... «quoi, un live mercato un samedi?!» Et oui, en l'absence de live match cet aprem (on va quand même pas se faire Tours-Nîmes en entier), je me suis dit qu'on pourrait passer le temps avec des transferts. Bon, on ne s'attend pas non plus à voir des milliards claqués ce week-end mais on va pouvoir discuter un peu.