Mehdy Metella va manquer les Jeux olympiques de Tokyo

Mehdy Metella — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

Il ne peut échapper à l’opération. Et à cause de son épaule gauche douloureuse, Mehdy Metella doit faire une croix sur sa saison et les Jeux olympiques de Tokyo. Un coup dur pour la natation française.

Dans un message publié lundi sur Instagram, le nageur du CN Marseille a annoncé que malgré « tous les protocoles » mis en place ces dernières semaines, il devra se faire opérer. « C’est une immense déception pour moi d’annoncer que je ne vais pas pouvoir participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo comme vous pouvez l’imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater cet événement mais je vous promets de revenir plus fort en 2021 », a encore écrit Mehdy Metella.