Daley Blind — Richard Calver / SOPA Images/Sip/SIPA

La nouvelle a de quoi inquiéter. Le défenseur néerlandais Daley Blind s’est vu diagnostiquer un problème cardiaque par son club, l'Ajax Amsterdam. Le joueur a été pris de vertiges pendant le match de Ligue des champions opposant son équipe à Valence.

« Daley Blind souffre d’une inflammation du muscle cardiaque, a précisé le club néerlandais dans un communiqué. Nous avons procédé à des examens médicaux plus poussés suite à ses récents vertiges ».

Un dispositif sous la peau pour contrôler son rythme cardiaque

Si l’Ajax n’a pas encore établi de calendrier pour la reprise du joueur, la nouvelle pourrait mettre en péril sa participation à l'Euro 2020​ avec la sélection des Pays-Bas. Dans un tweet, le défenseur de 29 ans a tenu à remercier les supporters pour leurs messages de soutien.

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X — Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019

« Le plus important c’est que je me sente bien en ce moment. Je reviendrai aussi tôt que possible » a-t-il précisé. L’ancien joueur de Manchester United sera désormais équipé d’un dispositif, placé sous sa peau, permettant de contrôler et de réguler son rythme cardiaque.