Décidément, elle est insatiable. Perrine Laffont s’est imposée lors de la deuxième manche de Coupe du monde ce samedi à Thaiwoo, en Chine, une semaine après son succès inaugural à Ruka, en Finlande. L’Ariégeoise de 21 ans, championne olympique 2018, termine devant la Kazakh Yulia Galysheva et la Canadienne Justine Dufour-Lapointe.

C’est le petit matin en France et nous on a déjà bien bossé en Chine ☺️ #BacktoBack Win 🥇 et @BenCavet 🥉!! vous pouvez revoir la course à partir de 13h30 sur @lequipe 😁 pic.twitter.com/TSiSv3cXuk