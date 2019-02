La partie haute du Snowhall d'Amnéville, seule piste de ski indoor de France, est un peu plus froide et la neige plus dure, mais la glisse est plus agréable dans la neige située en-dessous. — B. Poussard / 20 Minutes.

Alors qu’il fêtera ses 15 ans à l’été 2020, le Snowhall d’Amnéville (Moselle), seule piste de ski indoor de France, reste globalement méconnu.

Epinglée par la Cour des comptes et menacée de fermeture en 2016, l’infrastructure lorraine est désormais gérée par une entreprise privée.

Créé dans le cadre de la reconversion de la cité sidérurgique en ville touristique, le Snowhall propose une belle piste malgré la neige artificielle.

Les vacances d’hiver approchent pour le Grand Est (en zone B). En fin de semaine, de petits veinards partiront pour la montagne. Mais pour voir la neige, les Lorrains n’ont pas attendu, avec les nombreux flocons récemment tombés. Et pour skier, pas besoin d’aller loin. Encore méconnue, la seule piste indoor de France se trouve à Amnéville (Moselle) depuis bientôt 15 ans.

Avec les routes du coin perturbées par une couche de fraîche ce jeudi, des visiteurs motivés profitent quasiment seuls de la neige artificielle du Snowhall, situé en surplomb d’une cimenterie. Le temps de chausser des skis en location à l’entrée avec chaussures et bâtons, 20 Minutes les rejoint sur la petite piste (d’une centaine de mètres) en guise d’échauffement.

Idéale pour apprendre, cette dernière ne suffit toutefois pas aux plus aguerris. Le temps d’attraper la perche d’un téléski dans les -3°C ambiants (mais sans vent, avec le toit), nous voilà en haut de la grande : 620 mètres de long pour 90 mètres de dénivelé négatif sur environ 30 mètres de large. La partie haute est pentue et la neige dure. Pas facile de trouver ses repères.

Au Snowhall d'Amnéville, seule piste de ski indoor de France, la grande piste mesure 620m de long pour 90m de dénivelé. - B. Poussard / 20 Minutes.

Des habitués et des curieux dans les visiteurs

Après avoir franchi un (des quinze) canon(s) à neige, le seul en marche ce matin, ça va mieux. A la faveur d’une neige plus agréable plus bas, les virages s’enchaînent en toute fluidité. Le temps de prendre la confiance, une tentative de saut s’impose même sur une des bosses réalisées sur le côté. Mais pas trop, ça manque tout de même de poudreuse pour s’enflammer.

Venu pour la première fois donner un cours à Lucie, sa collègue au Luxembourg voisin, Simon sourit : « On s’attendait à pire, on l’imaginait plus plate et moins longue. » Tous deux ont payé 20,50 euros pour deux heures (plus 10 de frais de location si besoin). Grâce à des abonnements, d’autres viennent souvent. Pour le plaisir ou l’entraînement, comme le club de la ville.

Le Snowhall d'Amnéville, seule piste de ski indoor de France, a été inauguré en 2005 en Moselle. - B. Poussard / 20 Minutes.

La Fédération luxembourgeoise de ski est un autre fidèle occupant de l’installation prisée des centres de loisirs ou écoles du coin. Si sa haute saison va d’octobre à avril, les équipes nationales française, autrichienne, italienne ou finlandaise y ont aussi leurs habitudes pendant l’été. Pourtant, le Snowhall d’Amnéville a été fortement menacé de fermeture par le passé.

Amnéville, de la sidérurgie aux loisirs

Petit flash-back. Au milieu d’une zone comprenant zoo, golf, cinéma, thermes, patinoire et multiples parkings, la piste a été inaugurée en 2005 sur un ancien crassier. C’est qu’Amnéville, ex-bastion de la sidérurgie de 10.000 habitants à l’entrée d’une petite vallée de Moselle, s’est reconvertie en cité thermale et de loisirs à partir des années 80, face à la récession.

Dans un ex-bastion de la sidérurgie dans le nord de la Moselle, le Snowhall d'Amnéville a été construit sur un ancien crassier transformé en piste de ski indoor. - B. Poussard / 20 Minutes.

Géré par une régie publique municipale accusée de masquer les pertes, le Snowhall a, lui, été épinglé par la Cour des comptes en 2016. Depuis, sa gestion a été confiée (pour 15 ans) à une entreprise privée vosgienne (spécialisée dans la gestion de stations des Vosges et des Alpes), bien décidée à remettre au goût du jour la piste qui cherche à se faire un nom.

Arrivée début novembre 2018, Labellemontagne a déjà acquis 300 équipements récents à louer et une dameuse adaptée à l’indoor, puis mis en place de nouveaux matelas et filets pour signaler et sécuriser. « Quinze ans après l’ouverture, la technologie n’était plus forcément optimale, estime le directeur Benjamin Coureau. L’idée est d’investir pour un produit de qualité. »

Des amis allemands sont venus en ski ou en snowboard tester le Snowhall d'Amnéville, seule piste de ski indoor de France, situé non loin de la frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg. - B. Poussard / 20 Minutes.

Un nouveau gestionnaire pour relancer le Snowhall

En vue de plus amples travaux (et la construction d’un familial parc de glisse extérieur à côté de la piste, avec luge d’été ou tyrolienne), la société débloquera quatre millions d’euros, les collectivités locales trois. A l’intérieur, l’éclairage (voulu « sans points de lumières »), l’accueil, l’espace de restauration, les systèmes de production de neige et de froid seront « optimisés ».

De nouveaux enneigeurs sont déjà en test. « On cherche une qualité conforme avec les standards de 2019, une neige légère, quasi similaire à celle de montagne, adaptée pour l’indoor », explique Benjamin Coureau. Le chantier du Snowhall aux 25 salariés est pour 2019, mais tout n’est pas défini. Le maître d’œuvre devra aussi se pencher sur l’optimisation énergétique.

Deux skieurs terminent la descente de la grande piste du Snowhall d'Amnéville, seule piste de ski indoor de France. - B. Poussard / 20 Minutes.

Sa consommation d’eau et d’électricité n’est cependant « pas aberrante vis-à-vis d’une piscine municipale extérieure ou d’un centre commercial refroidi en été », pour le directeur. Après avoir attiré 120.000 visiteurs en 2018 selon lui, le gestionnaire du Snowhall vise mieux. « Même pas loin, beaucoup ne connaissent pas ce lieu qui permet la pratique du ski plaisir », regrette-t-il.