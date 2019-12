Si vous ne la connaissez pas encore, retenez bien ce nom : Juste Jocyte. Elle vient de souffler sa 14e bougie. A cet âge où d’autres préparent le brevet des collèges, la basketteuse lituanienne de Lyon-Asvel n’en finit pas de battre des records de précocité.

Historique ! Agée de 14 ans et 19 jours, notre Lionne Juste JOCYTE devient la plus jeune joueuse à entrer en jeu dans un match de championnat @basketLFB ! #ASVElles pic.twitter.com/y0AkoLSfsS

En entrant en jeu, dimanche, lors du succès lyonnais face à Saint-Amand (79-66), Juste Jocyte est devenue, à 14 ans et 19 jours, la plus jeune joueuse de l’histoire de la Ligue féminine. Elle efface des tablettes l’ex-joueuse d’Angers Carla Bremaud, qui détenait le record depuis 2014.

Un nouvel exploit à mettre à l’actif de la prodige lituanienne, considérée comme l’une des futures stars du basket féminin. Le 14 novembre, Juste Jocyte avait déjà marqué l’histoire de son sport en revêtant le maillot de la Lituanie face à l’Albanie, à quelques jours de ses 14 ans, devenant ainsi la plus jeune internationale A de l’histoire, tous sports collectifs confondus.

13 year old wonder-kid Juste Jocyte 🇱🇹 gets her 1st bucket for the senior women's National Team 🔥🏀💪! #EuroBasketWomen



