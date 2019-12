Les Irrésistibles Français ont dépoussiéré l'image vieillotte des supporters des Bleus. — FRANCK FIFE / AFP

C'est sympa Munich. Et que dire de Budapest, de ses bains et de son stade! On connait désormais le calendrier des Bleus pour la phase de poule de l'Euro 2020, un match à Munich face à l'Allemagne puis deux autres dans la capitale hongroise, contre la vainqueur du barrage A puis contre le Portugal. Si vous souhaitez assister à ces matchs, sachez que 26.000 sont mises en ventes juste pour nous, les supporters Français. 10.000 pour le match face à l'Allemagne et 8.000 pour les deux à Budapest. Pour essayer d'en gratter quelques-unes, il faut vous inscrire sur le site LesBleus2020.fr.

A noter que si vous souhaitez suivre les Bleus jusqu'à la victoire finale, il faut déjà vous inscrire pour les matchs de phases finale, même si on a pas la moindre idée d'où les Bleus joueront (3 possibilités à chaque match). Mais « en cas d'élimination des Bleus, vos billets vous seront intégralement remboursés par l'UEFA », précise la FFF. A noter qu'il n'y aura pas de ventes supplémentaires et que cette vente s'étire du 4 au 18 décembre. Après, il sera trop tard.