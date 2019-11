Mont a ra mignoned* ? Sonnez cornemuses, résonnez binious : l'Olympique de Marseille reçoit le club le plus à l'Ouest de France, ce vendredi, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Ce derby des ports de pêche, comme on l’appelle dans le jargon (non), est intéressant à plus d’un titre :

le Stade Brestois n’est pas le genre de promu qui refuse le jeu et s’installe à onze dans la surface de réparation ;

Marseille tente la passe de quatre (victoires consécutives) pour consolider sa place de dauphin ;

le Vélodrome sera joliment garni (48.500 spectateurs attendus).

​

Bref, on peut espérer une jolie soirée de foot. Restez dans le coin, je reviens vite avec les compos. Quant au coup d’envoi, ce sera à 20h45.

* Ça va les amis ? Enfin je crois, j’ai pas fait l’école Diwan non plus.