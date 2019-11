Yusuf Yazici et Lille se seront cassés les dents sur tous leurs adversaires en Ligue des chammpions — Michel Spingler/AP/SIPA

S’il a souvent bien joué cette saison en Ligue des champions, Lille s’est toujours incliné ou presque.

Dernier de son groupe, éliminé de toute compétition européenne, le club nordiste aura manqué un peu de tout.

Des lacunes que le club espère ne pas reproduire en Ligue 1 où le Losc, dixième, espère rapidement remonter pour oublier ses déboires européens.

Frustration. Le mot aura été cette saison sur toutes les bouches lilloises après chaque match de Ligue des champions. Battu mercredi soir à domicile par l’Ajax Amsterdam (0-2), le Losc n’a pas démérité comme à chaque fois ou presque cette saison sur la scène européenne. Mais pour la quatrième fois en cinq matchs, les Nordistes se sont inclinés. Et quand on ne compte qu’un point en étant dernier de son groupe, c’est qu’il manque forcément beaucoup de choses.

Un manque d’efficacité incroyable

Tout seul devant le but, Jonathan Bamba a trouvé le moyen de rater une incroyable balle d’égalisation contre l’Ajax. Ce raté incarne à lui seul le plus grand défaut du Losc en Ligue des champions : son manque d’efficacité. Avec seulement trois buts inscrits en trois matchs, le club nordiste a l’une des pires attaques de la compétition. Et pourtant, le Losc s’est créé de nombreuses occasions lors de ses matchs.

« On a à chaque fois essayé de jouer pour marquer. On a eu à chaque fois des situations très favorables manquées par le talent du gardien adverse ou par précipitation ou par le doute qui peut s’installer à un certain moment », regrette Christophe Galtier, l’entraîneur lillois. « On produit du jeu, on a des occasions mais on ne les met pas. C’est hyper frustrant. J’ai vu des équipes qui font un jeu de merde et qui pourtant maquent des buts. Nous, on produit du jeu mais on ne marque pas », rage Gérard Lopez, le président du Losc.

Un manque d’expérience préjudiciable

Au-delà de la jeunesse de l’effectif, Lille paye aussi son manque d’expérience sur la scène européenne. Un déficit qui n’a pas aidé au moment de se confronter à un groupe très relevé avec Chelsea, l’Ajax Amsterdam et Valence, habitués à ses joutes très relevées. « C’est le niveau le plus haut pour un club. Nous étions dans un groupe très difficiles avec des équipes qui ont l’habitude de la compétition et qui ont des effectifs incroyables. C’est aussi ça l’apprentissage. On est une équipe très jeune et à la moindre erreur, avec le talent de l’adversaire, on est sanctionnés », constate Galtier.

Un manque de confiance global

Avec une seule victoire sur ses onze derniers matchs toutes compétitions confondues, le Losc peine à retrouver son niveau de l’an passé. Le rythme d’un match tous les trois jours a pesé dans les organismes et les mauvais résultats ont entamé la confiance de l’effectif. Au point que le match à domicile contre Dijon samedi ressemble déjà à un premier tournant. « On a une drôle de saison en Ligue 1. Pour nous, la saison va vraiment commencer d’ici quelques semaines et peut-être même dès ce week-end. Ce n’est pas non plus une finale mais ce serait bien d’inverser la tendance contre Dijon », lâche Gérard Lopez qui veut que son club soit européen en fin de saison.

Même ambition chez Christophe Galtier qui pense que les malheurs rencontrés en Ligue des champions finiront par être bénéfiques à son équipe. « Je suis convaincu que ces matchs-là vont nous servir pour la suite. Les joueurs auront appris de cette compétition sur la concentration et l’intensité qu’elle demande », assure le coach lillois. ll vaudrait mieux car pour l’instant, l’apprentissage de la Ligue des champions coûte cher. Dixième de Ligue 1, déjà éliminé de toute compétition européenne, le Losc traîne sa peine dans une saison où l’Europe devait être une fête.