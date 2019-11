Lille n'a rien pu faire face à l'Ajax de Ziyech — Michel Spingler/AP/SIPA

Il n’y a pas eu de miracle. Battu mercredi soir à domicile par l’Ajax Amsterdam (0-2), le Losc est officiellement éliminé de toute compétition européenne. Ni Ligue des champions, ni Ligue Europa, au printemps Lille regardera les grands d’Europe devant sa télé. Dernier de son groupe avec un petit point en cinq matchs, le club nordiste n’aura encore fait que passer dans la plus belle compétition continentale. S’il a montré quelques belles choses, le Losc a surtout affiché de grosses limites au plus haut niveau.

😱🔴

3 dernières phases groupe @ChampionsLeague @losclive avec ce 1-0 pour Amsterdam :



- 10 pts / 51

- 0.58 pts/ match

- 2 victoires en 17 m.

- 4 nuls

- 11 déf

- 13 bp 30 bc

- -17 de diff

- 3 x 4e du groupe et éliminé



* 11-12, 12-13, 19-20#LOSCAJAX #lille #amsterdam pic.twitter.com/ln2rC8C9vI — Olivier Maillard (@OlivierMaillard) November 27, 2019

Ziyech aura tout fait au Losc

Demi-finaliste de la compétition la saison passée, l’Ajax n’a pas vraiment déroulé son plus beau foot mercredi soir dans le Nord. Mais les Néerlandais possèdent dans leurs rangs l’un des meilleurs joueurs du monde. Grâce à une frappe à l’entrée de la surface (2e), Hakim Ziyech aura tout de suite mis l’Ajax sur de bons rails. Son centre parfait pour Promes a entraîné le deuxième but (59e). Le Marocain a même inscrit un troisième but finalement refusé par le VAR (77e). Et il aura aussi fait preuve de grande classe en prenant dans ses bras un gamin débarqué en plein match sur le terrain pour toucher son idole. Ziyech était vraiment partout et a bien mérité l’ovation de tout le stade à sa sortie.

[#Stat📊] Hakim Ziyech🇲🇦 réalise encore une saison de haut vol avec l'Ajax (TCC)



👕 22 matchs

⚽ 7 buts

🎯 13 passes décisives



MONSTRUEUX ! 🔥 #LOSCAJAX pic.twitter.com/yY9sN2Sitm — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 27, 2019

Des attaquants lillois en mode aveugle

Le pire dans l’histoire de ce match, c’est que Lille a presque regardé l’Ajax les yeux dans les yeux pendant une heure. Mais la maladresse des Nordistes leur aura été fatale. On se demande encore comment Bamba, tout seul devant le but après une belle action collective, a pu ne pas cadrer sa frappe alors que l’égalisation lui tendait les bras (34e). Même action ou presque et regrets similaires pour Ikoné en début de deuxième mi-temps (50e). Rédhibitoire en Ligue des champions pour un club qui n’a inscrit que trois buts en cinq matchs.

Un Losc ridicule en Europe

Avec cette nouvelle campagne ratée, Lille poursuit une incroyable série noire. Depuis une victoire en 2006 contre l’AEK Athènes, le club nordiste reste sur onze matchs d’affilée sans succès à domicile en Ligue des champions. Après 2011 et 2012, c’est même la troisième fois de suite que Lille termine dernier de son groupe de Ligue des champions. Les années passent mais le Losc reste un nain au niveau européen.