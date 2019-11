Bien le bonjour la famille ! Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau live sur 20 Minutes. Je ne vous cache pas que ce n’est pas l’affiche du soir avec le plus d’enjeu et je vous préviens d’avance qu’on ne se gênera pas pour zieuter en scred ce qui se passe ce soir entre le Barça et Dortmund par exemple. Il faut dire que les Lillois savent déjà qu’ils ne verront pas les huitièmes de finale (avec 1 point pris en 4 journées, difficile d’imaginer le contraire) et les hommes de Christophe Galtier ne possèdent qu’un infime rikiki petit espoir d’être reversé en C3. Bref, à moins d’un miracle totalement improbable – un miracle, quoi – on va surtout jouer pour l’honneur ce soir du côté de Villeneuve d’Ascq.

>> Rendez-vous tout de suite après le live de l’OL pour suivre cette rencontre face à l’Ajax.