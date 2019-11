Raymond Poulidor attends at the Press conference ,Tour de france 2019; Palais des congres, Paris, France, on 25th October 2018 — JP PARIENTE/SIPA

Raymond Poulidor est décédé mercredi dernier à 83 ans.

Les obsèques de l’ancien champion cycliste à l’incroyable popularité auront lieu ce mardi matin à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne.

De nombreuses personnalités dont la ministre des Sports mais aussi de simples admirateurs sont attendus pour ce dernier hommage à « Poupou ».

Des centaines d’amis, champions cyclistes mais aussi anonymes sont attendues ce mardi matin dans la petite ville de Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, pour rendre un dernier hommage à Raymond Poulidor, décédé mercredi dernier à l’âge de 83 ans. Les obsèques de cette légende du cyclisme, organisées « à son image » dans la simplicité, seront célébrées à partir de 10h00 dans la collégiale Saint-Léonard de la commune où le sportif résidait depuis sa jeunesse

Aux côtés de la famille, sont notamment attendus des vainqueurs du Tour de France, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Lucien Aimar, le double vainqueur de Paris-Roubaix Marc Madiot, l’ancien directeur de La Grande Boucle Jean-Marie Leblanc ou la veuve et la fille de l’ex-champion du monde Jean Stablinski. La ministre des Sports Roxana Maracineanu est également annoncée. « On veut vraiment que ce soit joyeux, à l’image de Raymond », a expliqué Luc Leblanc, champion du monde 1994, proche depuis l’enfance du plus populaire des cyclistes français.

Son petit-fils et successeur Mathieu van der Poel bien présent

Coureur au palmarès remarquable malgré sa réputation « d’éternel second », placé à huit reprises sur le podium final du Tour de France entre 1962 et 1976 sans avoir porté une seule fois le maillot jaune, le champion affectueusement surnommé « Poupou » jouissait d’une immense popularité, tant par ses exploits que par sa sportivité et sa simplicité.

Pique-nique, belote, et selfies, on vous raconte la popularité de Poulidor https://t.co/0waCp8ZIPs — 20 Minutes (@20Minutes) November 13, 2019

La cérémonie débutera avec des airs d’accordéon d’un groupe des Monédières, venu du département voisin de Corrèze. Avant la bénédiction, la chanteuse Lilla interprétera « l'Hymne à l’amour » d’Edith Piaf, « la chanson préférée de Raymond », selon Jean-Marie Leblanc. Ses trois petits-enfants, dont le double champion du monde néerlandais de cyclo-cross Mathieu van der Poel, déposeront des bougies sur le cercueil. Deux textes religieux seront lus, l’un portant sur le sport, l’autre sur l’amitié.

Des admirateurs venus du monde entier

Un grand portrait de « Poupou » sur son vélo, faisant un geste d’adieu, a été installé à l’extérieur de la collégiale. A l’intérieur, dans le choeur, ont été accrochées deux grandes images – une photographie et une peinture – du champion aux prises avec ses deux rivaux historiques, Jacques Anquetil lors d’un duel mythique des deux hommes au sommet du Puy-de-Dôme, et Eddy Merckx.

Raymond Poulidor n’est plus. Ses exploits, son panache, son courage resteront gravés dans les mémoires. « Poupou », à jamais maillot jaune dans le cœur des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2019

Quelque 400 personnes pourront assister aux obsèques à l’intérieur de la collégiale mais un écran géant a été installé sur la place jouxtant l’église, pour permettre au plus grand nombre d’assister à la cérémonie. Dans cette ville de 5.000 habitants, le camping a été exceptionnellement ouvert pour accueillir les camping-cars, les autorités attendant la venue de nombre d’admirateurs, « même du Japon », selon Jean-Marie Leblanc. Le cortège quittera Saint-Léonard à faible vitesse, pour un dernier salut avant la crémation prévue dans l’intimité dans l’après-midi.

Rendez-vous le 9 juillet sur le Tour de France

Un hommage sera également rendu au champion à l’occasion du passage du Tour de France dans la commune, le 9 juillet prochain, lors de la 12e étape. La « Grande Boucle » était déjà passée deux fois dans le village limousin, en 2004 pour un départ d’étape puis en 2016 pour les 80 ans du champion.