Les obsèques du champion cycliste Raymond Poulidor, décédé mercredi à l'âge de 83 ans, auront lieu mardi 19 novembre au matin dans son village limousin de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), a indiqué à l’AFP Alain Darbon, le maire de la commune. La cérémonie aura lieu à 10 heures dans la collégiale Saint-Léonard, église inscrite depuis 1998 au patrimoine mondial de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Alain Darbon a indiqué que la famille était d’accord pour que les admirateurs du champion puissent « apporter fleurs ou plaques » pour cette cérémonie publique. Un écran géant pourrait être installé sur la place attenante de l’église, pour permettre au maximum de personnes d’assister à la cérémonie.

