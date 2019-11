17h20: Je vous mets aussi les mots de Tuchel, hier en conf, sur les chutes de tension de son équipe en Ligue 1. La défaite à Dijon a fait tâche le week-end dernier, et le coach allemand semble avoir du mal parfois à impliquer son équipe. Voilà ce qu'il dit :

«On peut perdre, mais si on perd on doit perdre contre une équipe meilleure que nous. Il ne faut pas oublier que les joueurs jouent énormément, donc parfois la tension baisse. On doit accepter que la tension est différente avant un match contre Marseille que contre Dijon. Mais ça ne veut pas dire qu’on manque de respect à Dijon, on prépare chaque match de la même manière. On doit accepter qu’il faut répondre à l’intensité physique imposée par l’adversaire pour montrer nos qualités.»