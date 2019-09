La parade incroyable du gardien egyptien — Capture d'écran

Encore un Gad embourbé dans une affaire de plagiat. Mahmoud Gad, jeune gardien de l'équipe de d'Enppi en première division egyptienne, a réalisé une double parade digne de celle - mythique - de Grégory Coupet face à Barcelone il y a presque 20 ans. Bon, on plaisante, mais il y a des similarités: d'abord la tête pour sauver son camp puis le retour improbable pour empêcher le but.

Maverick goalkeeping from Egypt pic.twitter.com/f1bFUWptMU — James Dart (@James_Dart) September 22, 2019

C'est sans doute la double parade l'année, entre la tête plongeante à 30 mètres de son but et le sprint incroyable pour venir sauver la volée. Bon, tout cela a été bien inutile puisque Enppi a perdu 4-0 contre le Pyramids FC. Allez, on vous remet le double arrêt de Greg Coupet, juste pour le plaisir.