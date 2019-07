Gad Elmaleh dans «Au tableau!» sur C8. — Xavier Lahache/C8

La chaîne de télé C8 diffusait mardi soir l’émission « Au tableau ! », dans laquelle des écoliers sur les bancs d’une classe fictive interrogent des personnalités. Avec la journaliste Anne Sinclair et le basketteur Tony Parker, Gad Elmaleh faisait partie des invités du jour.

Et l’humoriste ne s’attendait sans doute pas à des questions si précises et si culottées de la part des enfants. Bien obligé de se prêter au jeu, il n’a pas pu échapper à une interrogation sur les accusations de plagiat dont il a fait l’objet. Les élèves sont revenus sur l’affaire Copy comic, cette chaîne YouTube qui lui reproche d’avoir repris, parfois au mot près, certaines vannes ou situations comiques d’autres humoristes dans ses sketchs.

« Est-ce que vous assumez ? »

Invité dans l'émission « Quotidien » en 2018 sur TMC, l’ex de Charlotte Casiraghi avait déjà répondu aux accusations. Sa défense n’a pas changé, quand une filette lui a demandé du tac au tac : « Est-ce que vous assumez avoir plagié ? » Réponse de Gad Elmaleh : « Non. J’ai souvent parlé d’artistes, mais surtout d’un artiste qui a été mon maître, […] et qui est devenu mon copain, il s’appelle Jerry Seinfeld. Lui, pour moi, c’est le plus grand comique de tous les temps et lui, il m’a énormément inspiré. Je m’en cache pas, ça fait des années que je regarde ses shows, que je m’inspire directement de ce qu’il fait. C’est ce que je revendique. Le reste, pas du tout. »

Les enfants sont rassurés, il leur est donc bien confirmé que tricher, c’est pas bien.