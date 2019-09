Japon - Russie / Coupe du monde de rugby EN DIRECT: Ça y est, les Japonais sont enfin réveillés...

C’était il y a quatre ans presque jour pour jour. Peut-être le plus grand exploit de l'histoire de ce sport dans une Coupe du monde, soit la victoire du Japon au bout du temps réglementaire contre l’Afrique du Sud. C’est donc avec une vraie curiosité que nous retrouvons les Brave Blossoms pour l’ouverture de « leur Mondial » à domicile. Les héros de l’époque tel Gorumaru ne sont plus là, l’architecte du miracle Eddie Jones non plus, mais les principes de jeu n’ont pas changé. Des petits gabartis, de l’enthousiasme, et de l’attaque à tout-va. Un mélange qui devrait suffire pour venir à bout de la Russie, invitée un peu par hasard au bal, suite aux épisodes rocambolesques qui ont fini par écarter du plan de table l’Espagne et la Roumanie.

