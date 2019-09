Il n'y aura pas ni Neymar, ni Mbappé, ni Cavani. Et pourtant, le PSG joue déjà gros. Non pas qu'une défaite d'entrée face au Real Madrid serait vraiment redhibitoire pour la qualification en huitièmes de finale, mais elle continuerait à entourer de doute les capacités de ce groupe à enfin réaliser la grande saison que tout le monde attend depuis que le Qatar est arrivé aux commandes, et atteindre, au moins, les demies de Ligue des champions. On y est pas encore et le Real aussi est privé de quelques joueurs clés. Bref, ça devrait être plutôt ouvert ce soir, et c'est tant mieux.

