C'est le début d'une nouvelle aventure. Le Losc retrouve l'Europe par le grande porte, la Ligue des champions. Et l'entrée est copieuse: un demi-finaliste de l'année passée. Certes, l'Ajax n'est pas considéré comme l'un des plus grands clubs d'Europe et a perdu quelques gros joueurs cet été (De Jong, De Ligt), il n'en reste pas moins l'un des sérieux outsiders de la compétition, avec toujours autant de talent devant: Tadic, Neres, Ziyech... Autant dire que la tâche qui s'offre au Losc s'annonce délicate. Mais on fait confiance aux hommes de Christophe Galtié pour avoir un plan. Et ramener au moins un point d'Amsterdam.

>> On se retrouve à la fin du match de l'OL pour enchaîner avec le Losc...