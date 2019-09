FOOTBALL La plus grande compétition européenne est aussi une poule aux œufs d’or

La Ligue des champions rapporte gros — Action Press/SIPA

Véritable fierté pour les joueurs et les entraîneurs, la Ligue des champions​ fait aussi le bonheur de tous les directeurs financiers de clubs qualifiés. De retour sur la piste aux étoiles sept ans après sa dernière apparition à ce niveau, le comptable du Losc peut déjà se frotter les mains.

Sa simple présence parmi les 32 meilleures équipes du continent lui assure déjà une rentrée d’argent de 40 millions d’euros répartie comme suit :

15,25 millions d’euros pour la participation à la phase de poules

4,4 millions d’euros de part de coefficient établi selon un paramètre lié aux résultats européens des dix dernières années. 28e équipe sur 32, le Losc fait partie des clubs les moins bien lotis. A titre de comparaison, première équipe de ce classement, le Real Madrid empoche plus de 35 millions d’euros.

20 millions d’euros de droits télé.

2,7 millions d’euros à chaque victoire en poule

Et ce n’est pas fini car le jackpot peut encore augmenter en fonction des résultats. A chaque victoire en poule, Lille remportera 2,7 millions supplémentaires. Un match nul et ce seront 900.000 euros qui rempliront les caisses du club. Un bon parcours en Ligue des champions n’a donc pas qu’un intérêt sportif.

D’ailleurs, si le club nordiste se qualifie pour les huitièmes de finale, il empochera 9,5 millions d’euros supplémentaires. Et tout cela, sans compter les recettes billetterie et marketing forcément conséquentes. Bref, c’est vraiment un autre monde sportif et financier dans lequel Lille s’apprête à entrer. Un vrai rêve de banquier…