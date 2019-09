Nicolas Pallois au duel avec un Rémois. — DAMIEN MEYER / AFP

Les Canaris troisièmes de L1 avec 10 points après cinq journées, du jamais vu depuis la saison 2003-2004. Il y a seize ans, le FC Nantes avait aussi perdu lors du premier match (2-1, à Sochaux) avant d’enchaîner trois succès et un nul. « Cette place sur le podium est anecdotique », a relativisé l’entraîneur nantais Christian Gourcuff, dimanche, après la victoire (1-0) contre Reims à la Beaujoire. Puis, il a ajouté : « C’est plus intéressant d’être dans le haut du championnat, car ça améliore la sérénité et l’ambiance de travail. C’est ce que j’apprécie le plus dans la situation actuelle. »

Un petit matelas d’avance toujours bon à prendre pour Nantes avant que le niveau de l’adversité monte d’un cran avec un déplacement (vendredi) à Strasbourg puis des confrontations avec Rennes (2e), Lyon (8e) et Nice (6e).

A vous de parier sur la place des Canaris en fin de saison

En attendant, où imaginez-vous le club en fin de saison ? Saison mièvre ? Exercice 2019-2020 excitant ? A vous de voter.