Neymar a marqué un but et délivré une passe décisive — Lynne Sladky/AP/SIPA

Que les Parisiens se rassurent, Neymar va bien. Il va même très bien. Pour son retour à la compétition, le Brésilien s’est illustré avec la Seleção en inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors du match nul contre la Colombie​ (2-2).

Dans la moiteur floridienne ambiante, son 61e but en 98 sélections – offert par un centre de son ami et capitaine Daniel Alves – a été synonyme d’égalisation pour le Brésil (59e), mené à la pause par la Colombie et le doublé de Muriel, d’abord sur penalty (24e) puis à la conclusion en force d’une belle action collective (34e). Auparavant Neymar avait été une première fois bien précis pour trouver sur corner la tête de Casemiro qui a donné un premier avantage à son équipe, où était aligné en défense centrale le même duo qui veille au Paris SG Thiago Silva-Marquinhos.

Il aurait pu marquer en première période si son tir filant dans le soupirail d’Ospina, qui fêtait lui sa 100e sélection, n’avait pas été repoussé par le talon de Firmino (43e), et il aurait dû obtenir un penalty après une charge de Sanchez qui l’a envoyé heurter un panneau publicitaire (82e).

Apte à rejouer au plus haut niveau

Arborant un sourire ironique face au silence de l’arbitre, il s’est ensuite quelque peu chiffonné avec un adversaire après un contact, preuve de son envie d’en découdre à nouveau ballon au pied. Scrutée, sa condition physique a de quoi rassurer autant son sélectionneur Tite, qui s’était porté garant la veille de son aptitude à jouer un match international, tout aussi amical soit-il, que le Paris SG avec lequel il n’a toujours pas évolué cette saison.