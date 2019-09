Hatem Ben Arfa n'a signé nulle part lors du mercato d'été 2019. — Jed Leicester/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

On s’est fait la réflexion lundi, en fin d’après-midi, alors que le multiplex des officialisations battait son plein. « Mais au fait, il a signé nulle part Hatem ? » Non, effectivement, Ben Arfa n’a signé avec personne et on ne peut pas dire qu’on vraiment soit surpris. C’est vrai, pourquoi trouver un club rapidement et faire toute la préparation bien comme il faut avec sa nouvelle équipe quand on peut prendre le train en marche après plus d’un mois de compétition ?

Hatem Baudelaire. - Capture d'écran

Bref, tout ça pour dire qu’il va falloir patienter pour revoir Ben Arfa jouer au foot. Le joueur a livré une rapide explication ce mardi sur son compte Instagram. Avec ses mots à lui : « Aucun challenge qui m'a été proposé ne m’a excité ; C’est comme avec une femme, si elle ne t’excite pas, laisse tomber frère ». Avec l’émoji qui va bien, évidemment.