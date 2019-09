Une mosquée. Les vestiaires de la piscine. Le salon de Tatie Françoise. Autant d’endroits où l’on doit se déchausser. Si Sergi Palencia nous lit, il notera que la pelouse du Vélodrome n’apparaît pas dans cette petite liste. Il n’était donc pas indispensable de quitter le terrain pieds nus, ce dimanche, à la 66e minute d’un OM- ASSE perdu par les Verts ( 1-0).

Right ankle injury for St. Etienne’s Sergi Palencia. Forced inversion stress when opponents trailing knee collides w/ leg. Concerning for lateral/outside ankle sprain. Bony injury/fracture can also be assoc w/ this injury. #Ligue1 #OMASSE pic.twitter.com/Yh4XGSSHRE