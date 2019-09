Abdoulaye Touré, buteur salvateur. — LOIC VENANCE / AFP

Le Canari Abdoulaye Touré a marqué le but de la victoire (1-0) samedi soir contre Montpellier.

En l’absence de Valentin Rongier en partance vers Marseille, il était capitaine.

Touré a expliqué ne pas avoir été traité pendant ce mercato comme Rongier par exemple.

Lorsqu’il a marqué à la 84e minute, Abdoulaye Touré a couru vers les siens, installés derrière le banc montpelliérain. « Ma célébration, c’est personnel avec ma famille… », expliquera seulement celui qui a offert le deuxième succès (1-0) du FCN (en quatre matchs) de la saison contre Montpelliérain. En réalité, le capitaine du soir avait aussi envie de « chambrer » Michel Der Zakarian, son ancien entraîneur et actuel technicien héraultais. Ce dernier ne croyait pas en lui lorsqu’il était sur le banc nantais. Touré n’avait pas effacé de sa mémoire cet affront. Puis, dans la foulée, il a retiré son brassard et l’a embrassé en faisant ensuite une accolade à son entraîneur, Christian Gourcuff. « Il a su me montrer qu’il avait confiance en moi, je me sentais obligé d’aller le remercier », s’est justifié Touré.

Le milieu de terrain défensif a non seulement marqué et délivré Nantes, mais il a aussi rayonné comme jamais dans l’entrejeu. Etonnant pour un joueur, qu’on disait chafouin ces derniers jours parce qu’il n’avait toujours pas quitté Nantes. Le milieu de terrain nantais a toujours clamé haut et fort son envie de partir cet été. « Mon transfert n’a pas été facilité, estime Touré. Je ne vais pas me plaindre car je fais un métier qui me plaît… »

Gourcuff pense qu’il va prendre une nouvelle dimension

Le natif de Malakof explique avoir eu des offres de clubs français et étrangers [selon les informations de 20 Minutes, il n’y aurait jamais eu d’offres fermes], mais « mon transfert n’a pas été facilité ». Contrairement à d’autres à l’entendre. « Du côté de Valentin [Rongier], on arrive plus à faciliter les choses que de mon côté », a-t-il lancé au micro de beIN Sports. « Vous avez l’impression de ne pas être traité comme certains autres éléments ? », lance un confrère en zone mixte. « Ça a toujours été comme ça, répond Touré. Je ne vais pas faire le caliméro. Je ferai mon travail jusqu’à la fin si je suis nantais cette saison. » Interrogé sur l’attitude de Valentin Rongier​ sur le départ à l’OM qui a refusé de jouer samedi, le néo-capitaine ne polémique pas. « Je respecte son choix, c’est normal. »

En attendant le brassard, il l’a enfilé avec une certaine fierté. « C’est une concrétisation d’un travail qui dure depuis plusieurs années. » Très influent dans le vestiaire, Touré a le profil du successeur… de Rongier dans le rôle de capitaine. « Je suis très heureux de la prestation d’Abdoulaye [Touré], conclut l’entraîneur Christian Gourcuff. En restant à Nantes, il va beaucoup progresser et prendre une nouvelle dimension. »