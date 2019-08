Thiago Silva et Neymar au Camp des Loges, le 17 juillet 2019. — J.E.E/SIPA

Dans une semaine, on saura. Et ça, Thiago Silva l’attend avec impatience. Invité de RMC Sport lundi soir, le défenseur du PSG a raconté à quel point il n’en pouvait plus du feuilleton Neymar. Le Brésilien veut que son compatriote reste au club, et tente par tous les moyens de le convaincre.

« Les supporters pensent avec le cœur »

« Neymar est un joueur indispensable à n’importe quelle équipe. Il l’était au Barça, il l’est pour nous. C’est un problème particulier d’un joueur avec le club. On ne peut pas s’en mêler. Mais dans ma tête, j’espère qu’il reste. Oui je lui ai déjà dit. C’est difficile de lui dire tout le temps : "Tu restes, tu restes." Je ne sais pas exactement ce qu’il se passe entre lui et le club. J’espère franchement que le mercato est bientôt fini parce que je ne supporte plus ça. »

Thiago Silva est également revenu sur la colère des supporters envers le numéro 10 brésilien. Il a tenté de déminer la situation, au cas où le joueur resterait. « Les supporters pouvaient les choses d’une autre manière. Mais ils pensent beaucoup avec le cœur. Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club et à rejouer comme l’année dernière, à la fin de la saison, on va tous être contents, surtout les supporters. » Réponse bientôt.