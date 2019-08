Gabrillagues a été sanctionné pour un déblayage dangereux — Dave Lintott/Shuttersto/SIPA

La tuile ! Comme on pouvait le craindre, Paul Gabrillagues a écopé d’une sanction pour un déblayage dangereux lors du match du XV de France contre l’Ecosse, à Nice. Le deuxième-ligne français est ainsi suspendu pendant six semaines, a-t-on appris de World Rugby​ mardi. Sur l’action litigieuse, on constate que le Français heurte assez nettement l’Ecossais John Barclay au niveau de la tête.

La Coupe du monde de Gabrillagues est probablement en péril, lui qui sera en effet requalifié le 7 octobre, alors que les Bleus n’auront plus qu’à jouer leur dernier match de poules, face à l’Angleterre. La Fédération française de rugby attend les attendus officiels de la décision pour éventuellement interjeter appel, a indiqué son vice-président, Serge Simon.