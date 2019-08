36': Cette obsession sur les mains dans la surface est progressivement en train de tuer le foot. Et à côté, t’as Lopez qui dégomme Touré à l’entrée de la surface, mais là le VAR ne peut intervenir. Alors oui, je sais que le VAR n'est utilisé que dans des cas très précis, mais qu'on ne vienne pas me parler de quête de justice puisque ça produit au moins autant de scandale. Cette technologie, franchement, je me la taille en biseau... (et non, je ne suis pas supporter du FC Nantes. C'est de manière totalement objective que je dis ça)