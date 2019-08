La patience n’est pas le propre des grosses écuries de Formule 1 et la team Red Bull vient à nouveau d’en donner le parfait exemple. On vient en effet d’apprendre que le pilote français Pierre Gasly sera remplacé par le Thaïlandais Alexander Albon dès le Grand Prix de Belgique, qu’il disputera tout de même avec l’écurie sœur de Red Bull Toro Rosso, le 1er septembre.

Bring it on! 💪 @alex_albon to join Max from the #BelgianGP 👉 https://t.co/TLaNqHHChJ #givesyouwings pic.twitter.com/6RcMhslmHt