Multiplex-Ligue 1 EN DIRECT : Première mi-temps de feu… Rennes, Saint-Etienne, Nice et Brest devant, Angers renverse Bordeaux

LET'S GOOOOO ! On va se mettre tranquillement dans ce premier multiplex de la saison en vous parlant un peu des dix équipes alors que les effectifs ont parfois beaucoup bouger...

A commencer par Rennes et Montpellier. L'un a perdu Mexer, Sarr ou encore André et l'autre Lecomte et Aguilar ! Comme d'hab, ces équipes vont devoir trouver de bonnes idées... Les équipes de ce soir ne devraient pas beaucoup ressembler à ceux de septembre. Le MHSC doit aussi faire sans Mollet et Savanier, blessés.