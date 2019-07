Une pépite made in Bondy connaissant une trajectoire supersonique à 18 ans, ça vous dit quelque chose ? Et non, il n’y a pas que « Kyky » Mbappé dans la vie, les amis. Né dans la commune de Seine-Saint-Denis deux ans et trois mois plus tard que la star du PSG, William Saliba vit lui aussi un rêve éveillé. Passé par l’AS Bondy et le FC Montfermeil, le défenseur central a intégré le centre de formation de l’ASSE à 15 ans.

William will spend a season back on loan at @ASSEofficiel before joining our squad next summer.



🇫🇷 #SalibaSigns — Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019

Seulement trois années plus tard, celui-ci s’est déjà imposé comme la révélation stéphanoise de la saison en Ligue 1, avec ses 16 premiers matchs professionnels disputés (13 titularisations). Et voilà qu’en ces temps assez dingues, surtout sur la planète Premier League, l’international U20 vient de s’engager officiellement ce jeudi avec Arsenal, jusqu'en 2024.

William Saliba s’est transformé en «Super Saiyan» pour faire rêver l’ASSE https://t.co/PToZE3aIJP — 20 Minutes (@20Minutes) April 25, 2019

Avec un transfert conséquent estimé à 26 millions d’euros (plus 4 millions de bonus garantis), il devient le transfert le plus important de l’histoire des Verts, loin devant Kurt Zouma (15 M€ vers Chelsea), Bafetimbi Gomis (13 M€ + 2M€ de bonus vers l’OL) et Pierre-Emerick Aubameyang (13 M€ vers le Borussia Dortmund). William Saliba, qui a privilégié les Gunners aux Spurs de Tottenham, eux aussi très intéressés, va être prêté toute cette saison à Saint-Etienne avant de rejoindre la bande à Aubameyang et Lacazette.

J.Lau.