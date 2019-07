FOOTBALL Bordeaux et Montpellier joueront la finale pour la troisième place

Payet a marqué deux buts contre Bordeaux. — ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Marseille et Dimitri Payet, auteur d’un doublé, ont un peu rassuré leurs supporters en remportant un match de préparation contre Bordeaux (2-1), jeudi en demi-finale des EA Ligue 1 Games, à Washington, après deux matchs et une mi-temps ratés. André Villas-Boas était « content, surtout parce qu’on a joué au foot aujourd’hui, a lancé l’entraîneur. La victoire est importante pour la confiance dans notre travail. J’ai dit aux joueurs que j’étais content de leur prestation. Ils ont joué au foot avec courage, ça me plaît. »

[📺RESUME VIDEO] #EALigue1Games ⚽️🇫🇷

🔵⚪️ L'OM s'impose face à Bordeaux

🔥 Grâce à un doublé de Dimitri Payet

😅 Les Girondins ont touché deux fois les montantshttps://t.co/7V5B1AF8Qb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 19, 2019

En effet Payet a joué au foot. Il a marqué d’une frappe enroulée depuis son côté gauche, en appui avec Kevin Strootman, après une mésentente entre Raoul Bellanova et Albert Lottin (52e). Puis il a habilement prolongé du plat du pied une ouverture en diagonale de Bouna Sarr, aligné ailier droit dans le 4-3-3 de Villas-Boas (57e). A Bordeaux, le chantier est grand, avec cette troisième défaite en autant de matchs de préparation.

Les Verts renversants

Les Girondins affronteront Montpellier dans le match pour la troisième place de cette première édition des Ligue 1 Games, aux Etats-Unis. Les Héraultais ont été battus 4-2 par Saint-Etienne. Pourtant, à la pause, le MHSC menait 2-1 grâce à des buts de Vitorino Hilton (35e) et Gaëtan Laborde sur penalty (45e s.p.). Mais Michel Der Zakarian a changé toute son équipe à la pause, et a permis aux Verts de renverser le score.

Du côté stéphanois, Mathieu Debuchy est en pleine forme. Il a marqué le premier but de l’histoire des EA Ligue 1 Games, d’une jolie demi-volée sous la barre (33e), et a réussi un doublé, reprenant un ballon après une occasion de Loïs Diony (73e).