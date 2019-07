Thaigo Motta avec les moins de 19 ans du PSG. — CIAMBELLI/SIPA

Thiago Motta est un mec super intéressant. Dans un long entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, l’ancien milieu de terrain a livré son amour pour le Paris Saint-Germain, sa volonté de devenir le coach de l’équipe première et son départ de l’équipe des U19, en pointant le manque de communication et les divergences qu’il existait entre lui et plusieurs membres de la direction, comme Antero Henrique, et du staff, comme Zoumana Camara et Thomas Tuchel.

L’international italien avait demandé « certaines choses au club », notamment au niveau de la « constitution » de son équipe des moins de 19 ans, tout comme donner « plus d’importance à cette équipe ». Mais il n’a jamais été entendu par l’ancien directeur sportif, Antero Henrique, qui a même choisi de faire disparaître l’équipe réserve pour la saison à venir. Un choix pas du tout partagé par Thiago Motta.

« Ambition de gagner la C1 »

Du coup, le joueur passé par le Barça et l’Inter a quitté son poste, en commun accord avec le club parisien, et se prépare pour mieux revenir, peut-être un jour, en tant qu’entraîneur numéro un. C’est dans cet objectif qu’il va passer son diplôme UEFA Pro, « pour pouvoir entraîner une équipe première », et trouver ensuite le projet qui lui convient.

Et il aimerait bien que cela se passe au Paris Saint-Germain. « Le PSG, c’est ma maison, confie Motta à L’Equipe. C’est là que je suis resté le plus longtemps. J’y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d’en gagner d’autres, dont la C1, avec ce club comme entraîneur. »