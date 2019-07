Lorenzo Insigne et Carlo Ancelotti. — Sipa

Ça doit être sacrément bien d’être supporter de Naples. Une belle ville, une très bonne équipe, une ambiance de malade, un coach génial, des joueurs identifiés au club... Oui, il y a de quoi être un peu jaloux. D’autant qu’on voit, par ici, par là, des vidéos qui nous font bien rire. Dernier exemple en date, lundi, lors d’une conférence de presse organisée avec les supporters en présence de Kostas Manolas, Dries Mertens et Lorenzo Insigne​, tous trois sur une petite scène.

Dimaro, i tifosi del Napoli incontrano Manolas, Insigne e Mertens. Ad un certo punto, domanda di Carlo Ancelotti da Reggiolo... 😂😂😂 pic.twitter.com/SIT0iJL8Ql — Claudio Russo (@claudioruss) July 15, 2019

Ce dernier, capitaine du club, voit un certain « Carlo », vouloir lui poser une question. Au début, aucun des trois joueurs ne se rend compte qu’il s’agit de leur entraîneur, Carlo Ancelotti, sans doute éblouis par la lumière, puis éclatent de rire. L’ancien coach du PSG parvient tout de même à poser sa question à Lorenzo Insigne : « Pourquoi se fait-il que tu es meilleur en équipe nationale, avec une autre tactique ? »

Réponse de Dries Mertens et de Lorenzo Insigne : « C’est toujours à cause de l’entraîneur, tu le sais. » Puis Insigne, plus sérieusement : « Ancelotti est un gentleman, que ça soit avec les joueurs et avec le staff. Il a un caractère merveilleux. La vérité est que nous avons passé une année ensemble et que je n'ai toujours pas trouvé de défauts. » Ouais, définitivement, le groupe vit bien à Naples.