Naples: Ancelotti fait le show en conf' et défend le geste chambreur de Mourinho envers les fans de la Juve

Carlo Ancelotti, José Mourinho, deux personnages, deux caractères opposés, mais il peut arriver que les deux coachs aux tempéraments diamétralement opposés se retrouvent sur certains sujets. Comme celui des insultes des supporters.

Secoué pendant plus de 90 minutes par les ultras turinois lors du match de Ligue des champions entre la Juve et Manchester United, José Mourinho a pris sa revanche en fin de match quand son équipe s’est finalement imposée après deux buts inscrits en toute fin de rencontre.

VIDEO. Draxler style: Mourinho chambre le public turinois et explique avoir «été insulté pendant 90 minutes» https://t.co/ru5lY53VOK via @20minutesSport pic.twitter.com/fbxTWMLEXT — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 8, 2018

Ancelotti valide le geste du Mou

Pour chambrer le public, le Mou a mis sa main près de son oreille, comme pour dire au public « ben alors, je ne vous entends plus maintenant ». Interrogé au sujet de ce geste en conférence de presse, Carlo Ancelotti a fait marrer toute la salle en rejouant la scène avec la journaliste qui lui avait posé la question.

🎙 Ancelotti defends Mourinho: “Understandable reaction after 90 minutes of insults".



I love this man. 💙☺️🔝 @MrAncelotti pic.twitter.com/Gum5i0zvZu — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) November 9, 2018

« Non ho capito bene » (« Je n’ai pas bien compris »), a-t-il lâché avant de retrouver son sérieux et de défendre la réponse de Mourinho : « Nous avons des responsabilités sur le terrain. Mais après 90 minutes d’insultes, son geste ironique est compréhensible. Pour moi, on a tendance à sous-estimer les insultes. Maintenant, ça suffit ! »