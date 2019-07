Neymar lors de la finale de la Copa America. — Eugenio Savio/AP/SIPA

Voilà qui va alimenter un peu plus le feuilleton sur le divorce entre Neymar et le PSG. Ce lundi, le club parisien a annoncé que le joueur brésilien ne s’était pas présenté pour la reprise de l’entraînement, après quelques semaines de vacances. Une absence qui n’avait pas été autorisée par le Paris Saint-Germain. Dans un communiqué publié sur son site, les champions de France en titre ont « déploré cette situation et prendront les mesures appropriées qui en découlent ».

Pourtant, le père du « Ney » a affirmé dans la foulée au site de la chaîne Fox Sports que Paris était « au courant » du fait que son fils ne se présenterait pas à l’entraînement lundi mais seulement le 15 juillet.

«Pas de polémique, le PSG est au courant», dixit le père de Neymar

« Le motif (de l’absence) est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l’Institut Neymar. Nous ne pouvions pas les reporter et il se représentera le 15 juillet. C’est aussi simple ça, pas de polémique. Le PSG est au courant et participe aux activités de l’institut », dixit Neymar Senior, dont les propos ont été rapportés par l’AFP.

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2019

Kylian Mbappé et les recrues espagnoles présents

Neymar était au Brésil dimanche soir, au Maracana, pour assister au sacre de son pays face au Pérou (3-1), lors de la finale de la Copa América. L'ancien joueur du Barça, en instance de départ, s’était blessé lors de la préparation du Brésil à la Copa América début juin et devait être absent quatre semaines.

Contrairement à Neymar, Kylian Mbappé et les recrues espagnoles Pablo Sarabia et Ander Herrera ont participé, eux, à la reprise du PSG, dernier club de Ligue 1 à revenir à l’entraînement pour préparer la saison 2019/2020.