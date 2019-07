L'Espagnol Ander Herrera a signé pour 5 ans au PSG, le 4 juillet 2019. — PSG

Le PSG avance ses pions dans ce mercato. En négociations depuis plusieurs mois avec Ander Herrera, qui arrivait en fin de contrat à Manchester United, le club parisien a annoncé la signature du milieu de terrain espagnol ce jeudi. Le joueur de 29 ans s’est engagé pour cinq saisons.

« Le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France, qui continue de progresser, et qui joue pour gagner tous les titres possibles, a déclaré Herrera dans le communiqué envoyé par le club parisien. J’avais très envie de rejoindre Paris et de porter ces couleurs. Le club a une très belle histoire et je suis heureux de pouvoir écrire de nouvelles pages. Je vous promets trois choses : travail, professionnalisme et passion. »

🆕✍️🔥 #WelcomeAnder



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’@AnderHerrera 🔝



Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de 5⃣ ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣4⃣ !



🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 4, 2019

Le milieu de terrain parisien aura donc un fort accent espagnol la saison prochaine, puisque l'arrivée de Pablo Sarabia en provenance du FC Séville a déjà été annoncée, il y a deux jours. Le latéral portugais Raphaël Guerreiro pourrait bientôt suivre.