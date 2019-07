FOOTBALL Eduardo Musa a travaillé aux côtés de Neymar pendant cinq ans, de son éclosion à Santos à Barcelone, et se dit dans «L'Equipe» triste de la trajectoire prise par son ancien protégé

Neymar avant Brésil-Qatar en amical, le 5 juin 2019. — Andre Penner/AP/SIPA

Eduardo Musa a travaillé aux côtés de Neymar de septembre 2010 à octobre 2015, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Il faisait office d’attaché de presse, de directeur commercial et marketing, bref de « grand frère » à tout faire pour le Brésilien, qu’il a donc accompagné de son éclosion à Santos au Barça. Ecarté après s’être brouillé avec la famille, il a continué à suivre de loin la carrière de son ancien protégé, et il estime aujourd’hui, dans une interview à L'Equipe, que ce dernier va dans le mur.

«La vérité va éclater tôt ou tard»... Neymar s'est défendu devant la police via @20minutesSport https://t.co/Vx1kL2GFut — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 14, 2019

« Je crois qu’il a arrêté de faire les choses avec son cœur. C’est ça le problème. Neymar et son staff sont désormais dans le conflit permanent. Ils refusent la critique, juge-t-il. Il recueille ce qu’ils (lui et son staff) sèment depuis déjà un long moment. Neymar est fidèle à ceux qui sont là depuis le début. Principalement son père, et c’est bien normal, mais ça lui porte préjudice. »

Selon Musa, la volonté de Neymar Senior de vouloir tout gérer sans encadrement professionnel ne peut plus fonctionner. Ce système a engendré de nombreux problèmes, notamment avec les impôts, et façonné une image désastreuse de celui qui était le chouchou de tous les Brésiliens. « Neymar est un chic type, un garçon adorable et généreux, mais l’image qu’il renvoie est exactement l’inverse, dit-il. C’est à partir du moment où il n’a plus parlé que les gens ont arrêté de l’aimer. Aujourd’hui, c’est l’entreprise qui s’exprime à travers des notes officielles. C’est comme ça qu’un joueur s’éloigne de son public. »

Le quotidien catalan «Sport» annonce un accord pour envoyer Coutinho au PSG via @20minutesSport https://t.co/A2nDwMNejj — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 3, 2019

Eduardo Musa, qui a le sentiment vu de l’extérieur que Neymar a envie de retourner à Barcelone, aimerait d’abord que le joueur se recentre sur sa passion pour le jeu. Le rebond passera par là. « Je lui dirais d’oublier son image, de laisser tomber les obligations commerciales et d’abandonner l’idée de vouloir devenir le numéro 1. Il a besoin de revenir à la source (…) Il ne parle plus de sport. Il doit vite retrouver l’amour du jeu. Et il est le seul à pouvoir le faire. »