Neymar de retour au Barça, épisode 12. La presse catalane évoque dimanche matin une accélération « que même le Barça ne pouvait imaginer » pour citer le quotidien Sport lequel croit savoir que les agents Pini Zahavi y Kia Joorbachian, en qualité d’intermédiaires de luxe, ont trouvé un prix de transfert acceptable pour le PSG et Barcelone. On parle d’environ 200 millions d’euros et trois joueurs.

Dans la transaction, un seul nom revient à 100 %, celui de Coutinho. Ousmane Dembélé pourrait être le deuxième choix parisien alors qu’une incertitude demeure autour du troisième nom. Sport avance que le retour de Leonardo à Paris a été décisif dans l’accélération du dossier Neymar. Le dirigeant aurait fait comprendre aux patrons du club qu’il serait sage de trouver un bon accord avec le Barça sur le cas Ney.