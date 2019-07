FOOTBALL L'Algérie et Madagascar sont en quarts de la CAN 2019

Riyad Mahrez a marqué le but du 2-0 contre la Guinée — Waleed Zain/Sipa USA/SIPA

La CAN 2019 et ses surprises, épisode 873. La belle histoire continue pour Madagascar de Jérémy Morel. Les Zébus se sont imposés aux tirs au but contre la RD Congo (2-2, 4 t.a.b à 2) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le désormais ex-Lyonnais est rentré à la 105e minute et a eu le temps de prendre un carton jaune. Pas grand-chose, certes, mais ce match lui a permis de rentrer dans sa CAN, lui qui revenait de blessure. Madagascar rencontrera jeudi au Caire le Ghana ou la Tunisie pour une place en demies.

L’Algérie continue d’impressionner

Moins surprenante, la qualification de l’Algérie contre la Guinée. Impressionnants de maîtrise et de facilité, les Fennecs ont franchi le cap des huitièmes grâce à des buts de Youcef Belaïli (24e), Riyad Mahrez (57e) et Adam Ounas (82e). Les Algériens enchaînent une quatrième victoire et sont la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé de but dans cette CAN. Cette qualification a fait le bonheur des Algériens vivant en France

A Lyon, des centaines de supporters ont convergé vers le centre, mettant plus d’ambiance que les 25.000 supporters étrangers venus dans la ville pour la finale du Mondial féminin remportée par les Américaines​. Ils sont forts, ces Algériens. Mais il faudra l’être encore plus pour battre le vainqueur du duel Mali-Côte d’ivoire en quarts.