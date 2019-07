José Mourinho n’ira pas en Chine. Et pourtant, l’offre du Guangzhou Evergrande en valait le détour : selon Sky Sports, le club chinois a proposé un contrat à 88 millions de Livres, soit 98 millions d’euros. Le Mou a rencontré le patron de Guangzhou, Met Xu Jiayin, à Londres et a même eu l’opportunité de décider de la durée de son contrat. Mais le Portugais a finalement décliné l’offre, précisant qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe.

Jose Mourinho has turned down a record £88million (€100m) contract to manage Chinese club Guangzhou Evergrande, according to Sky sources