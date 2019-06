Kylian Mbappé ouvre le score pour l'équipe de France face à Andorre, en éliminatoire de l'Euro, le 11 juin 2019. — FRANCK FIFE / AFP

Alors que la France a à peine validé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo, l’année prochaine, le monde du foot se demande déjà quelle équipe se rendra au Japon, et qui des A pourrait potentiellement la rejoindre.

La règle est simple : les JO sont ouverts à tous les joueurs nés après le 1er janvier 1997, et trois places sont ouvertes aux joueurs nés avant. De quoi ouvrir grande la porte à un joueur comme Kylian Mbappé. Le Parisien a fait savoir à plusieurs reprises qu’il aimerait beaucoup participer aux JO et a rapidement publié sur Twitter un message de félicitations aux Bleuets après leur qualification, lundi soir.

Ripoll aura le dernier mot

« C’est agréable que Kylian puisse déclarer ça », a assuré Noël Le Graët au Parisien. « Ça montre qu’il est intéressé par toutes les équipes de France, et surtout par les JO. Cette position ne ferme la porte à personne, mais ça l’ouvre en priorité à ceux qui viennent de la gagner. Ça paraît logique. » Reste que le président de la fédération n’a pas voulu se mouiller plus que ça, rappelant que le choix reviendra à Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs.

En revanche, il a été beaucoup plus clair, concernant certains jokers, nés après 1996, qui pourraient renforcer les Bleuets, l’été prochain, « comme Raphaël Varane, Paul Pogba et Antoine Griezmann », cités par Le Parisien. « Non, ce n’est pas réaliste », a fermement répondu Le Graët. « Ceux qui ont mérité cette qualification méritent d’y être. On peut avoir des équipes différentes, mais pour Tokyo, ça m’étonnerait. »